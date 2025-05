Toque de Letra Vermelho é o campeão do Campeonato Sub-11 de Canela

A equipe da Associação Toque de Letra Futsal (ATLF) Vermelho sagrou-se campeã do Campeonato Municipal de Futsal Sub-11, promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, em partida realizada na noite desta terça-feira, dia 6, no Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta. O resultado da final foi: ATLF Vermelho 4 x 2 Educa Esportes Azul. A equipe vice-campeã foi a Educa Esportes Azul, no terceiro lugar ficou Olé Futsal Vermelho e quarto lugar o Olé Futsal Branco.

Vice-Campeão Educa Esportes Azul

CONFIRA OS DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

Melhor defesa: com apenas seis gols sofridos, ficaram empatados os goleiros do time Educa Esportes Azul, Vicente Bianchi e João Gabriel Amorim, e ATLF, goleira Isabeli Bohrer.

Artilheiros: com 11 gols marcados ao longo da competição ficaram empatados: Lucas Miguel Weber, da Educa Esportes Azul, e Vicente Rocca, da ATLF Vermelho.

Destaque do Campeonato: o jogador Lucas Miguel Weber – do time Educa Esportes Azul.

Na categoria Equipes Disciplina da competição ficaram empatados: Educa Esportes Azul e ATLF Vermelho.

Melhor Treinador: Leonardo Frazão – ATLF Vermelho.

Destaque da Final: Davy Bernardo – ATLF Vermelho.

Olé Futsal Vermelho conquistou o terceiro lugar

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela