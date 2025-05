Big Land reforça promoção turística de Canela com doação de 100 monóculos gigantes

O Big Land, referência em entretenimento e inovação em Canela, dá mais um passo na promoção, valorização e fomento do turismo local. Os proprietários do parque temático, Sandro e Denis Schaulet, doaram 100 monóculos gigantes para a Prefeitura de Canela. Os itens foram recebidos na tarde de quarta-feira, dia 7, pelo prefeito Gilberto Cezar e pelo vice-prefeito Gilberto Tegner.

O objetivo da ação é contribuir com a divulgação de Canela em feiras e eventos, utilizando os monóculos como material promocional. Personalizados com imagens dos principais atrativos de Canela, os itens foram desenvolvidos especialmente para despertar o interesse de agentes e players de turismo destacando o que a cidade tem de melhor.

Para os proprietários do Big Land, a doação reafirma o compromisso do parque com o fomento do turismo e o fortalecimento da marca Canela em todo o Brasil. “Sempre procuramos contribuir com a nossa cidade. Quando a Secretaria de Turismo for participar de feiras, pode presentear autoridades, imprensa e profissionais de destaque no cenário turístico com os monóculos gigantes personalizados”, destacam os irmãos Schaulet.

Fotos: Halder Ramos/Divulgação

SOBRE O BIG LAND

Com cinco anos de atividades, o Big Land é o primeiro parque de gigantismo do Brasil. O atrativo temático traz uma proposta nostálgica com brinquedos interativos gigantes. Após passar pela incrível máquina do encolhimento, os visitantes mergulham num universo repleto de clássicos da infância em tamanho aumentado. As réplicas gigantes de brinquedos e jogos antigos são diversão garantida para toda a família. É possível jogar videogame na réplica imensa de uma televisão de 1968 com os consoles e games clássicos que fizeram sucesso nos anos 1980. O parque faz um resgate das emoções da infância com um hiper fliperama, mega pega-peixes e diversos brinquedos gigantes.

O Big Land proporciona momentos de conexão entre pais e filhos, com a transmissão de conhecimento das gerações passadas para as mais novas em experiências compartilhadas. O parque fica localizado dentro da Estação Campos de Canella, na rua Ernesto Urbani, 7. O horário de funcionamento é das 13h às 19h. Mais informações pelo site www.big.land ou no Whatsapp (54) 2137.5050.