Cidica Talks abordará ações que impulsionam o turismo

No cenário atual, onde planejamento e agilidade são fundamentais, a análise de dados se tornou uma aliada estratégica para gestores e empreendedores do turismo. Pensando nisso, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), administrado pela Prefeitura Municipal de Canela, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, promoverá no dia 20 de maio, das 8h30 às 11h30, mais uma edição do encontro de inovação Cidica Talks.

Desta vez, o tema será Inovação em Movimento: dados que viram ação e impulsionam o turismo. A apresentação e a mediação será realizada pela turismóloga Paola Schommer Benevenuto, com experiência de dois intercâmbios na Europa, além de atuação como voluntária Fifa na Copa do Mundo e como executiva Festuris por mais de três anos.

Os painelistas serão: Rafael Carniel, secretário de Turismo e Cultura de Canela; Lisa Gottschalk, executiva do SindTur Serra Gaúcha e presidente do Conselho de Turismo de Gramado; e por Thomas Hartmann, consultor de Marketing e professor do MBA em Marketing e do MBA em Marketing Digital da FGV.

Os encontros de inovação são gratuitos e ocorrem sempre nas terceiras terças-feiras de cada mês, na sede do Cidica, localizada na Rua São Francisco, 199, no bairro Boeira.

Fotos: Divulgação