Saberes indígenas e educação na FACCAT

Na sexta-feira, 9 de maio, evento contará com a presença do cacique Maurício Vên Tãnh Salvador, da aldeia Kaingang de Canela, e debaterá ancestralidade, educação e resistência indígena

Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) serão palco do evento “Presença Kaingang: Diálogos Decoloniais, Saberes Indígenas e Educação”, uma iniciativa que busca ampliar o debate sobre os saberes ancestrais, a resistência indígena e a inserção dos povos originários nos espaços educacionais e acadêmicos.

O encontro será realizado no Auditório 3 do Centro de Eventos da Faccat, das 19h30min às 22h30min. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 8 de maio, por meio de formulário eletrônico disponível em www.faccat.br/cursoseeventos . O encontro contará com a presença do Cacique Maurício Vên Tãnh Salvador, da aldeia Kaingang de Canela.

Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e pelas Licenciaturas da Instituição, o evento tem como público-alvo estudantes dos cursos de Mestrado, Letras, História, Matemática, Pedagogia e comunidade.

A programação propõe reflexões sobre temas como a história e territorialidade do povo Kaingang no Sul do Brasil, os saberes ancestrais e práticas culturais indígenas, bem como a resistência e o protagonismo dos povos originários em ambientes urbanos e acadêmicos. Também serão discutidas as questões da decolonialidade na educação, os direitos indígenas e os desafios enfrentados pelas políticas públicas, além da importância da literatura indígena para o público infantil como ferramenta de valorização cultural.

Como parte das ações de responsabilidade social do evento, os participantes estão convidados a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à comunidade Kaingang de Canela.

Foto: divulgação

Texto: Claucia Ferreira/Faccat