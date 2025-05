Saldo de empregos do primeiro trimestre de 2025 cresce em Canela

Setor de serviços puxa o número de postos de trabalho ocupados com 4.283 empregos formais

Canela apresentou crescimento no número de postos de trabalho formais ocupados no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o ano passado. De janeiro a março deste ano, entre admissões e demissões, a cidade registrou um estoque de 202 empregos, enquanto apenas 59 se mantiveram no mesmo período de 2024 na cidade. Ao total, são 8.661 empregos que se mantêm no município. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final de abril.

De acordo com o Novo Caged, o setor que puxa os empregos ocupados é o de serviços, que registrou 4.283 postos, seguido pelo comércio que representa 2.304 vagas preenchidas. A indústria é o terceiro setor que mais emprega, com 1.561 empregos.

O saldo positivo de empregos em Canela se soma ao número de empregos criados no Rio Grande do Sul, que se destacou no levantamento do Novo Caged como um dos três estados brasileiros que mais ofereceram novas vagas de trabalho (66.490 novos postos, o que representa aumento de 2,35%).

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela