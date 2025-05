Secretaria de Saúde de Canela promove a Semana da Enfermagem

Visando debater o olhar humanizado na enfermagem, a Prefeitura de Canela, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a Semana da Enfermagem com atividades nos dias 14, 16 e 20 de maio. As palestras dos dias 14 e 16 acontecerão no Espaço Sicredi, localizado na Avenida João Pessoa, 725.

A ação tem como público-alvo os profissionais da área de enfermagem. No dia 14, acontecerá a palestra: “Enfermagem e humanização, construindo vínculos de cura”. Será em dois horários, na parte da manhã, às 9h, e a tarde às 13h30, sendo ministrada por Dhones Stalber Nunes Silva, graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicologia Clínica e mestre em Educação.

Já no dia 16 a palestra será sobre: “Cuidado humanizado: Um olhar além da técnica”, que também acontecerá em dois turnos – às 9h e às 13h30. E será dirigida por Adão Revair Sá Brito, graduado em Enfermagem com especialização em estomatoterapia. “Este evento tem como objetivo valorizar e implementar o trabalho humanizado que é realizado pelas equipes de enfermagem do município”, ressalta o secretário de Saúde de Canela, Jean Carlo Monteiro Spall.

O encerramento do evento, dia 20, contará com uma confraternização entre os profissionais participantes no Centro de Desenvolvimento Integrado de Canela (Cidica), situado na Rua São Francisco, 199, no Bairro Boeira.