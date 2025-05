Série Bronze define classificados nas penalidades e oitavas prometem duelos de peso

Quarta-feira decisiva no Carlinhos da Vila teve quatro jogos eliminatórios — três decididos nos pênaltis

A quarta-feira (7) foi de fortes emoções na Série Bronze de Futsal de Canela, com os confrontos da pré-oitavas de final realizados no Ginásio Carlinhos da Vila. Em quatro partidas eliminatórias, três delas foram decididas nos pênaltis, mostrando o equilíbrio entre as equipes nesta fase da competição.

Resultados da noite:

Eficaz 0 x 0 Resenha/Santa Catarina — vitória do Eficaz por 4 a 3 nos pênaltis

Mercenários 6 x 1 América

Canela Automóveis 3 x 3 Amigos do Chacrão — vitória do Canela Automóveis por 11 a 10 nos pênaltis

Boleiros 1 x 1 Del Trago Futsal — vitória do Boleiros por 4 a 3 nos pênaltis

Com os resultados, estão definidos os confrontos das oitavas de final, que serão disputadas em duas datas: segunda-feira, 12 de maio, e sexta-feira, 16 de maio.

Oitavas de final — Série Bronze 2025

Segunda-feira – 12/05

19h – Bar do Tio Fredo / Lenheira dos Guri x Boleiros

20h – Atlético Canelense x Avenida Futsal

21h – Peleadores x Mercenários

22h – MB Sports x União Rancho Grande

Sexta-feira – 16/05

19h – Galera da Estevão – GDE x Âncora

20h – AKAF – Kikis x Eficaz

21h – Unidos Futsal x Real Matismo

22h – Amigos do Espeto x Canela Automóveis

A expectativa é de grandes jogos na próxima semana, com vagas nas quartas de final em disputa direta. A competição entra agora em sua fase mais intensa, com confrontos eliminatórios entre os melhores times da temporada.

Todos os jogos, até a grande final, terão transmissão ao vivo com a melhor equipe do esporte regional, pelo Portal da Folha TV, no YouTube.