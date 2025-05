Um encontro de escuta para mudar vidas

Projeto “Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier” é realizado pelo Atelier dos Bonequeiros, em Gramado

Voltado à comunidade local, especialmente aos bairros periféricos, o projeto “Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier” é realizado pelo Atelier dos Bonequeiros, espaço cultural independente dos bonequeiros Beth Bado e do Nelson Haas, localizado em Gramado (RS). O objetivo do “Bonecos que Transformam” é promover atividades com tradução em Libras, estrutura acolhedora e foco no público historicamente excluído dos circuitos culturais: mulheres, pessoas com deficiência, jovens em vulnerabilidade, população negra e LGBTQIA+. “O teatro de bonecos sempre foi nossa linguagem de encontro com o outro. Com este projeto, queremos que cada gesto, cada palavra e cada silêncio também sejam pontes de acessibilidade, pertencimento e afeto”, disse Nelson Haas.

O Atelier dos Bonequeiros reafirma, com este projeto, seu compromisso com a transformação social através da cultura, fortalecendo redes, saberes e vínculos comunitários em cada encontro.

No dia 2 de maio, às 19h, o Atelier dos Bonequeiros realizou a roda de conversa “O Corpo Feminino & Capacitismo”, marcando o início oficial do projeto “Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier”, contemplado no edital PNAB Gramado – Subsídio a Espaços Culturais/2024, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei 14.399/2022).

A atividade propôs uma reflexão sensível e profunda sobre empoderamento, reconhecimento e presença da mulher na sociedade, com destaque para os atravessamentos do capacitismo e os desafios enfrentados por mulheres com deficiência e outras corporalidades dissidentes. Um espaço de escuta, troca e fortalecimento coletivo. Este encontro contou com a presença de duas convidadas, a terapeuta Adriana Deon e a professora de Defesa Pessoal, Lívia Silva.

Adriana Deon, terapeuta com trajetória voltada ao acolhimento e ao autoconhecimento feminino falou sobre a violência contra a mulher, que está tão constante. “Nós, mulheres, precisamos criar uma rede de apoio. Mulheres de profissões diferentes, que se unam para viver o dia a dia. Precisamos nos olhar com mais amor e nos auxiliarmos, porque só através do amor é que vamos conseguir mudanças reais, no dia a dia. Estender a mão para quem precisa”, complementou Adriana.

Lívia Silva, professora de Defesa Pessoal para mulheres, que atua com foco na autonomia e na autodefesa, destacou a importância da experiência, porque tiveram a oportunidade de conversar sobre vários assuntos, inclusive sobre ser uma mulher nos dias de hoje, enfrentando todas as violências que são tão nítidas. “Falamos muito sobre os nossos corpos. Eu faço aula de defesa pessoal para mulheres e eu me senti bem inclusiva dentro da roda de bate papo, porque foi a primeira vez em que participei de uma conversa com surdos, onde eu vi que eles são mais falantes do que a gente. É só darmos a chance de ouvi-los”, falou Lívia.

Tanto Adriana quanto Lívia ressaltaram que o encontro foi uma experiência única. “Estou maravilhada com este projeto e espero que seja o primeiro de muitos encontros. Saí dali com muito mais certeza do que realmente eu quero para a vida e que eu quero expressar na arte marcial com mulheres”, acrescenta Lívia. “Desejo muito colocar em prática rodas de conversa e acolhimento com homens também. Os homens vem de um sistema patriarcal, machista e misógino extremamente violento. Os homens também precisam ser ouvidos, acolhidos e só assim então conseguiremos mudar este sistema tão violento. Participar deste evento é muito importante, porque é aqui que somos ouvidos e ouvimos os outros”, conclui Adriana.

Todas as atividades do projeto contarão com tradução em Libras, garantindo acessibilidade ao público surdo e ampliando o alcance das ações culturais promovidas pelo Atelier. Franciele Matana é tradutora- intérprete de Libras e ressalta a participação do Grupo Surdos de Canela e Gramado e salientou como o evento foi marcante para ela. “Foi um evento que teve acessibilidade de uma maneira muito bonita, permitindo que o grupo de surdos fosse ouvido. Eles relataram suas experiências e como a acessibilidade enriquece a vida deles”, conta Franciele. Beth Bado também contou que o fato do projeto ter a modo bilíngue na tradução, desde a recepção das pessoas, proporciona acolhimento e escuta.

Este evento inaugura a programação do projeto “Bonecos que Transformam”, que ao longo dos próximos meses promoverá rodas de conversa, apresentações teatrais e ações formativas, com foco em diversidade, acessibilidade e valorização da cultura popular e do teatro de animação. “Com os bonecos, aprendemos a escutar com o corpo inteiro — e é isso que estamos propondo aqui: um espaço onde todos tenham vez, fala e presença”, acrescenta Beth.

“Bonecos que Transformam – Inclusão e Cultura no Atelier” é um projeto realizado pelo Atelier dos Bonequeiros, espaço cultural independente localizado em Gramado (RS), com mais de 10 anos de atuação na promoção do teatro de animação, da cultura popular e de práticas inclusivas.

Contemplado pelo edital PNAB Gramado – Subsídio a Espaços Culturais/2024, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei 14.399/2022), o projeto oferece uma programação cultural gratuita, acessível e voltada à diversidade, com rodas de conversa, apresentações artísticas e ações formativas.