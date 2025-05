Defesa Civil alerta para temporais no RS — Serra Gaúcha deve ter chuva pontualmente forte

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para temporais a partir desta quinta-feira (9), com risco elevado nas regiões Oeste, Centro e Sudeste do Estado. A situação é considerada de alerta vermelho, com volumes de chuva que podem chegar a 300 mm nas áreas mais afetadas.

A frente fria deve avançar já nas primeiras horas da quinta-feira e manter a instabilidade ao longo da sexta-feira (10). A meteorologista Cátia Valente aponta que as chuvas mais intensas devem atingir principalmente o Oeste. Do Centro ao Sudeste, os volumes previstos ficam entre 100 e 200 mm.

Previsão é de que volumes de chuvas sejam bastante expressivos, afirma a meteorologista Cátia Valente – Foto: Divulgação Defesa Civil RS

Na Serra Gaúcha, a previsão é de chuva pontualmente forte, com volumes menores, entre 40 e 80 mm. Mesmo com essa intensidade mais baixa, há risco de tempestades severas, com possibilidade de microexplosões e tornados isolados.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, buscar locais seguros durante os temporais e observar sinais de instabilidade em terrenos e construções. Em caso de emergência, os contatos são:

Sistema de Alertas por Cores

Desde terça-feira (6), a Defesa Civil passou a utilizar um novo sistema de alertas, baseado em cores que indicam o nível de risco:

Verde – Situação de normalidade

– Situação de normalidade Amarelo – Alerta moderado (Esteja atento)

– Alerta moderado (Esteja atento) Laranja – Alerta alto (Esteja preparado)

– Alerta alto (Esteja preparado) Vermelho – Alerta muito alto (Tome uma atitude)

– Alerta muito alto (Tome uma atitude) Roxo – Alerta máximo (Ação imediata)

Cada cor é acompanhada de orientações específicas para a população. No caso de alerta vermelho ou roxo, a recomendação é sair de áreas de risco imediatamente, não atravessar ruas alagadas, e seguir as orientações da Defesa Civil local.

Informações: https://estado.rs.gov.br/