Polícia Civil através do Papo de Responsa promove diálogo com alunos do 7º ano na EMEIEF Severino Travi.

Na manhã desta sexta-feira (09/05/25), a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Severino Travi, em Canela, recebeu uma importante atividade educativa por meio do programa Papo de Responsa, promovido pela Polícia Civil. A ação contou com a presença dos policiais civis Silvia Berro e Maurício Viegas, que dialogaram com 45 alunos do 7º ano da escola sobre temas essenciais para a convivência em sociedade.

Durante o encontro, os estudantes puderam refletir e conversar sobre assuntos como bullying, cyberbullying, respeito mútuo e diferentes formas de violência. A abordagem foi direta, acessível e voltada à realidade dos adolescentes, incentivando a escuta, o pensamento crítico e o protagonismo juvenil.