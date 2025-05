Polícia Civil prende dois suspeitos de golpes contra idosos em Canela

Aposentados são vítimas em contratos fraudulentos de empréstimos consignados

A Polícia Civil de Canela realizou, na tarde desta quinta-feira (08, uma ação policial em conjunto com o PROCON. Dois golpistas foram identificados e presos em flagrante. Eles são apontados por praticarem golpes e fraudes contra idosos aposentados, oferecendo falsas promessas de redução de juros em contratos de empréstimos consignados (INSS). Os suspeitos (um homem e uma mulher) são apontados como autores de crimes de estelionato e falsidade ideológica na cidade de Canela desde março do ano passado, tendo sido identificadas diversas vítimas desde então.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pela ação policial, informou que se trata de crimes graves, porque as vítimas são idosas que procuram os golpistas com a falsa Ideia de que reduzirão os juros de seus empréstimos consignados. No entanto, assinando documentos e procurações em favor dos golpistas, acabam contraindo novos empréstimos não autorizados e pagando juros e valores ainda maiores, na maioria das vezes por anos. A autoridade policial destacou a pronta ação de sua equipe, em conjunto com o PROCON de Canela, reputando como importante ação por conseguir identificar e prender os criminosos.

Durante as diligências da ação, foram analisadas documentações assinadas pelas vítimas, verificando-se que os dados constantes nos papéis indicam endereço em que sequer existe filial da suposta empresa em nome dos golpistas, que teriam diversos CNPJs criados somente nos últimos meses.

Por fim, o Delegado Vladimir Medeiros informa que eventuais vítimas devam comparecer à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência e apuração dos fatos. A autoridade ainda orientou que se desconfie de promessas milagrosas, bem como não se permita tirar fotos dos rostos e dos documentos pessoais, porque essas imagens podem ser utilizadas para novos golpes, como aberturas de contas-corrente sem seus conhecimentos ou mesmo novos empréstimos consignados.

Um dos suspeitos possui antecedente policial por estelionato. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.