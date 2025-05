Prefeito Gilberto Cezar, recebe convite para inauguração do Hotel Hilton Canela

Canela, 9 de maio de 2025 — O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu oficialmente o convite para a inauguração do Hotel DoubleTree by Hilton, empreendimento que marca a chegada da renomada rede hoteleira internacional à cidade. A entrega do convite foi realizada pela gerente geral do empreendimento, Cinzea Nunes. A cerimônia de abertura está prevista para ocorrer nos próximos dias, consolidando um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões e reforçando o posicionamento de Canela como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O DoubleTree by Hilton Canela contará com 105 quartos e suítes, além de áreas comuns que seguem os padrões internacionais da marca.

O prefeito Gilberto Cezar ressaltou a importância do investimento para o desenvolvimento econômico e turístico do município. “Este investimento representa emprego e renda para Canela, além de grande divulgação e mais um hotel de bandeira internacional aqui no nosso município”, comentou Cezar.

Além de gerar novas oportunidades no setor de serviços, o empreendimento deve contribuir para o fortalecimento da imagem de Canela como um destino de turismo qualificado, atraindo novos perfis de visitantes e fortalecendo a economia local em diferentes épocas do ano.