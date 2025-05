Procon de Canela orienta consumidores sobre compras do Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 11 de maio, o Procon de Canela orienta os consumidores com dicas para evitar possíveis problemas na compra dos presentes para as mães.

Confira alguns cuidados que o consumidor deve tomar, ao comprar um produto:



1 – VENDA CASADA: Ocorre quando a venda de um produto é condicionada a outro ocultamente, ou seja, já vem embutido no valor pago. O consumidor não pode ser obrigado pelo estabelecimento a comprar algo que não queira, essa prática é ilegal e deve ser denunciada.

2 – TROCA DE PRESENTES: As lojas não são obrigadas a trocar produtos por conta de tamanho, cor ou modelo que não agradam o consumidor, apenas quando existem defeitos ou vícios. Caso o estabelecimento se comprometa com a troca no momento da venda, é necessário constar por escrito na etiqueta do produto, na nota fiscal ou especificado na loja, o referido direito.

3 – PROMOÇÕES FALSAS: Os estabelecimentos devem sempre trazer informações claras e precisas sobre os produtos, caso haja diferença de valor entre eles, o consumidor deve pagar o menor preço. É preciso tomar cuidado também com as propagandas enganosas, que consistem no ato do estabelecimento informar que tem um produto em promoção, porém trata-se do preço normal.

4 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO: Quando a compra não for realizada na loja, o consumidor tem o prazo de sete dias corridos para desistir a partir da sua efetivação ou recebimento do produto, ou início do fornecimento do serviço, ou assinatura.

Mais informações pelo WhatsApp do Procon (54) 9 91381905.

Foto: Divulgação