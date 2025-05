Universidade de Caxias do Sul realiza Vestibular de Inverno 2025 no dia 15 de junho

Concurso terá provas presenciais no Campus-Sede para candidatos a todas as graduações

A Universidade de Caxias do Sul realiza no dia 15 de junho o Vestibular de Inverno 2025, edição que terá a realização de provas presenciais no Campus-Sede para todos os cursos. As inscrições já estão abertas e são divididas em duas categorias: para o curso de Medicina, devem ser feitas neste link, até 8 de junho; para os demais bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia, o link é este, com prazo até 13 de junho.

A disputa por uma das 50 vagas disponíveis para a graduação em Medicina exige do vestibulando a realização de provas de redação, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Química, Biologia e Conhecimentos Gerais. Para os mais de 70 outros cursos disponíveis, a avaliação se dá por uma única prova de redação. Em ambos os casos, o ingresso dos candidatos nas salas ocorre entre 12h15min e 13h15min. A relação dos aprovados estará disponível no site da UCS até o dia 17 de junho.

Processo seletivo contínuo

A prova presencial do Vestibular de Inverno 2025 para todas as graduações, dia 15 de junho, não interfere no processo seletivo contínuo oferecido pela UCS – com exceção ao curso de Medicina. São três oportunidades semanais via prova de redação on-line ou aproveitamento das notas de vestibulares anteriores da UCS ou do Enem. Saiba mais aqui.

Fique atento!

– No dia da prova, é imprescindível que o candidato tenha em mãos um documento de identificação com foto, de preferência o mesmo utilizado na inscrição. Além disso, deve portar o comprovante de pagamento ou confirmação da inscrição.

– Tenha em mãos caneta esferográfica azul (de invólucro transparente).

– Será permitida a utilização de garrafa de água em plástico transparente, sem rótulo, de até 500 ml. Qualquer embalagem diferente dessas especificações será descartada.

– Os vestibulandos poderão entrar na sala com lanche: chocolate picado (até 100g) e/ou uma barra de cereal (até 100g). Os alimentos precisam estar sem rótulo, fora da embalagem original e acondicionados em sacos plásticos transparentes.