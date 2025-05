Vereador Leandro Gralha é indiciado por se apropriar de aparelho celular da Prefeitura de Canela

Investigação da Delegacia de Polícia de Canela encerra com encaminhamento por crime de peculato ao Ministério Público

A Polícia Civil de Canela indiciou, nesta sexta-feira (09), o vereador Leandro Gralha (MDB), por peculato, apurando que ele teria recebido em carga um aparelho celular de propriedade da Prefeitura Municipal, utilizado quando era interventor do Hospital de Caridade de Canela, ainda durante a gestão passada, quando exercia cargo de Secretário Municipal.

Quando deixou o cargo, inclusive por ter sido preso pela Polícia Civil no curso da Operação Caritas à época, permaneceu na posse do aparelho telefônico, fazendo uso dos serviços junto à operadora de celular durante o período, com a conta sendo paga pela Prefeitura Municipal. Neste ano, quando solicitado pela atual Gestão do Executivo Municipal para que devolvesse o aparelho, negou-se, permanecendo na posse do objeto.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que o órgão policial recebeu a informação, passando a apurar os fatos. Nesta semana, o aparelho celular foi apreendido pela Polícia Civil para restituição à Prefeitura Municipal.

O vereador foi indiciado por peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, que tem pena prevista de reclusão de dois a doze anos.