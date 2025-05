Polícia Civil prende homem acusado de extorquir comerciantes em Canela

Grupo criminoso ameaçava empresários com vídeos e promessas de ataques a tiros caso não recebessem dinheiro

A Polícia Civil de Canela prendeu, na tarde desta sexta-feira (9), um homem suspeito de liderar um esquema de extorsão contra comerciantes da cidade, com foco especial em revendas de veículos. A operação é resultado de uma investigação conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia local, que apura a atuação de um grupo criminoso formado por indivíduos da própria comunidade.

Conforme apurado pela reportagem da Folha, o grupo circulava pela cidade e filmava discretamente as fachadas de comércios, especialmente lojas de automóveis. Em seguida, entrava em contato com os empresários, enviava as imagens e fazia ameaças diretas: caso não recebessem dinheiro, os locais seriam “metralhados”.

Apesar do teor grave das ameaças, as vítimas relataram à Polícia Civil que não chegaram a realizar os pagamentos exigidos. O temor, no entanto, era crescente entre os empresários, o que motivou o início de uma investigação sigilosa e rápida por parte da polícia.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, tão logo os agentes identificaram a atuação do grupo, a repressão foi imediata. “Trata-se de uma conduta inaceitável. Nenhum comerciante ou cidadão pode ser coagido em seu local de trabalho. Atuamos com firmeza para garantir que esse tipo de crime não ganhe espaço em Canela”, afirmou Medeiros.

O suspeito preso já possui antecedentes criminais e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura, e que extorsões, mesmo que não concretizadas, devem sempre ser reportadas às autoridades.