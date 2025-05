Prefeitos da Amserra se reúnem com Ministro Augusto Nardes em Santa Maria do Herval

Na tarde desta sexta-feira, 9 de maio, os prefeitos que integram a Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) participaram de uma importante reunião com o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augusto Ribeiro Nardes, em Santa Maria do Herval.

O encontro teve como foco o acompanhamento das ações do governo federal no âmbito da força-tarefa “Recupera Rio Grande do Sul”. Designado relator do processo que acompanha a destinação de recursos federais nas atividades de defesa civil em resposta às enchentes que atingiram o Estado, o Ministro Nardes reforçou a importância da boa governança e da atuação conjunta entre municípios e União no processo de reconstrução. A escuta das lideranças locais faz parte do cronograma de trabalho estabelecido pelo TCU, que tem como meta apresentar um relatório ao Plenário da Corte com base nas informações colhidas diretamente dos gestores das regiões atingidas.

Durante a reunião, os presentes compartilharam dados sobre os impactos das enchentes em seus municípios, incluindo número de óbitos, valores repassados ou não pelas esferas estadual e federal, investimentos próprios realizados e projeções orçamentárias para a recuperação da infraestrutura local. A participação ativa dos gestores municipais foi destacada como essencial para a construção de soluções efetivas e duradouras.

Estiveram presentes, além do Ministro Nardes, o presidente da Amserra e prefeito de Picada Café Daniel Ruckert, o anfitrião prefeito de Santa Maria do Herval Gilnei Capeletti, os prefeitos de São Francisco de Paula Thiago Teixeira, de Canela Gilberto Cezar, de Nova Petrópolis Daniel Michaelsen, de Gramado Nestor Tissot, o vice-prefeito de Cambrá do Sul Hailton Boeira e assessores.

Ao final do encontro outras autoridades estaduais se juntaram aos participantes do encontro para prestigiar a cerimônia de abertura oficial da 25ª Kartoffelfest, tradicional festa que valoriza a cultura e a produção agrícola local.

A presença do Ministro Nardes e das lideranças regionais fortaleceu a relevância do evento, que simboliza a resistência e a união das comunidades da Serra Gaúcha em meio aos desafios enfrentados.