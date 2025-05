Agentes Territoriais e Comitê de Cultura do RS realizam evento sobre produção cultural indígena, em Canela

O Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul – Liberart, composto pela Organização celebrante Caminhos da Cultura e pelas demais OSCs da rede, Circolo Trentino di Bento Gonçalves e Instituto Sepé Tiaraju e em parceria com os Agentes Territoriais Culturais, promove evento pensado para difundir conhecimento e promover uma troca imersiva de ideias sobre o setor cultural Indígena. O evento acontecerá na Aldeia Kógunh Mág, em Canela, e reunirá profissionais, artistas e entusiastas para compartilhar experiências e perspectivas sobre a cena cultural da região.

Data: 13/05

Horário: 9h

Local: Aldeia Kógunh Mág – Kaingang – R. Otaviano Amaral Píres, N° 5000 – RS.

Pauta

Manhã: Produzindo Cultura entre os parentes

Tarde: Produção Cultural Indígena

Noite: Roda de Conversa Formalização e Criação da Associação Indígena

Durante o evento, teremos palestras e apresentações que visam fortalecer a cultura local e proporcionar um espaço único de aprendizado e reflexão sobre o futuro da cultura nesta comunidade.

PROGRAMAÇÃO:

9h Abertura

Papo e exposição sobre produção cultural nas aldeias

10h Roda de Conversa Produção Cultural Indígena com Susana Kaingang

13:30 Abertura

Oficina Como escrever Projetos e Editais

À noite: Roda de Conversa Formalização e Criação da Associação Indígena.