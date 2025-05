Corte 2025 exalta as raízes da Festa Colonial de Canela e adianta novidades do evento

A Festa Colonial de Canela é, acima de tudo, uma celebração da nossa terra, das origens que moldaram a cidade e dos laços profundos que nos conectam ao interior, à agricultura familiar e às tradições que atravessam gerações. Em sua 31ª edição, o evento realizado pela Prefeitura Municipal acontecerá de 11 a 27 de julho e contará com a representação da corte eleita em 2024, que segue em 2025 com o compromisso de dar voz, encanto e beleza às raízes culturais de Canela.

A corte é formada pela rainha Mariana dos Santos Bernardes, pela 1ª princesa Maria Eduarda de Melo Abreu e pela 2ª princesa Karoline Mineiro Pinheiro. Neste ano, o trio terá participação especial no emocionante espetáculo “Raízes da Terra”, desfile temático que integra a programação oficial do evento e homenageia o passado do município.

A agenda das soberanas será divulgada em breve pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e incluirá ações que fortalecem o vínculo com as comunidades, promovem o evento e ressaltam os valores de pertencimento e valorização das origens. A escolha da corte que representará a Festa no ano de 2026 já tem data marcada: será no dia 25 de julho.