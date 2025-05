Discussão entre vizinhos termina em assassinato em São Francisco de Paula

Vítima de 34 anos foi morta a facadas na própria casa; autor do crime, de 40 anos, foi preso logo após confessar o homicídio

Um homem de 34 anos foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira (12) em São Francisco de Paula, após uma briga entre vizinhos. O crime aconteceu na Rua Afonso Pena, no Loteamento Santa Isabel. A vítima foi identificada como Antônio Maria Inácio da Cunha. O suspeito, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar depois de confessar o assassinato.

A BM foi acionada por volta das 6h15 por uma mulher que informou que havia um homem ferido no local. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima já sem vida e o autor ainda na cena do crime.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, os dois homens eram conhecidos e passaram a noite anterior ingerindo bebida alcoólica na casa da vítima. Ambos haviam chegado recentemente ao município — Antônio vinha do Ceará e o autor do crime, do Paraná. Eles residiam no mesmo terreno, mas em moradias separadas: um em uma casa, o outro em um apartamento nos fundos.

A companheira da vítima contou que não morava com ele, mas passou o final de semana em sua companhia e voltou para Campo Bom no domingo à tarde. Conforme as investigações iniciais, o crime foi motivado por um desentendimento ocorrido durante a madrugada. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do homicídio.