Sindtur promove treinamento para hotelaria, gastronomia e atrativos turísticos que utilizam o Flutua para planejar o segundo semestre

O Sindtur Serra Gaúcha prepara para acontecer na próxima quarta-feira, dia 14 de maio, na sede da entidade um treinamento do Flutua+ dirigido exclusivamente aos segmentos da hotelaria, gastronomia e atrativos turísticos da Região das Hortênsias. O objetivo do treinamento é auxiliar em um plano comercial para o segundo semestre do ano.

O evento é fechado para associados da entidade que utilizam a plataforma Flutua+ e será ministrado pelo consultor do Sebrae, Thomas Hartmann.

Trata-se de um encontro estratégico onde será mostrado como usar o Flutua+ para planejar o próximo semestre com mais inteligência, foco e resultados. O futuro do seu negócio está nos dados que vocês já podem acessar.

As inscrições podem ser feitas pelo link

https://docs.google.com/forms/d/1_sXIzJSwNT9UwntLq4gcx0k_KVpHv8zVtMcrxE02Rjg/preview

SERVIÇO:

Quando – dia 14 de maio.

Local – Sede do Sindtur Serra Gaúcha – Av. das Hortênsias, 5041 – Gramado.

Horários:

Hotelaria – 9 horas.

Gastronomia e atrativos – 14 horas.

Evento exclusivos para associados do Sindtur Serra Gaúcha.

Informações pelo WhatsApp (54) 3286-1418.