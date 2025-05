Canela dá início às atividades de conscientização do Maio Amarelo

Canela iniciou nesta segunda-feira, dia 12, a programação do Maio Amarelo, campanha promovida no âmbito municipal pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização de Canela com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre os principais riscos no trânsito, além de promover a prevenção. A palestra “Desacelere: Seu bem maior é a vida” aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 12, no Espaço Sicredi. O momento foi ministrado pelo engenheiro civil e especialista em Engenharia de Trânsito, Rui Voldinei Pires.

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, prestigiou o evento, representando o prefeito Gilberto Cezar, e enfatizou a presença dos alunos da Escola Municipal Ernesto Dornelles. “É muito importante que os jovens tenham consciência do uso de cinto de segurança e de respeitar a velocidade estabelecida no trânsito. Para que ajudem também a conscientizar suas famílias, dessa forma, diminuindo o número de acidentes”, disse o vice-prefeito.

A abertura da programação contou, ainda, com falas de autoridades policiais, como o tenente Menuzzo, representante do Comando Rodoviário da Brigada Militar da região, e o tenente Luís Fernando Rezende, da Brigada Militar em Canela. Também teve momento de manifestação a enfermeira e coordenadora do Samu, Patrícia Fontes Carvalho, e o secretário da pasta, Adriel Buss, que destacou em seu discurso que já foram realizadas pelos agentes de trânsito do município cerca de 500 autuações de motoristas utilizando celular enquanto dirigem. “Essas autuações são de extrema importância para prevenção de acidentes no trânsito, tendo em vista que no Brasil, atualmente, 54 mil pessoas morrem em acidente de trânsito por ano”, destaca.

Encerrando o evento, fizeram o uso da palavra também a instrutora de aulas práticas e teóricas do CFC Freitas, Maguida Rushcel, e o secretário adjunto de Trânsito, Jair Remonti.

PROGRAMAÇÃO

Dando continuidade à programação, nos dias 15 e 16, a empresa Uniserra/Ambev oferecerá palestra para seus trabalhadores, enquanto a Escola Municipal de Educação Infantil Lucimara Basei, do bairro São Lucas, receberá as atividades do Maio Amarelo no dia 19.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela