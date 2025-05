Começa a avaliação das metas do Plano Municipal de Educação de Canela 2014/2024

Próximo encontro acontece na quarta-feira, dia 14 de maio

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em conjunto ao Conselho Municipal de Educação, iniciou a discussão das metas do Plano Municipal de Educação do período 2014/2024, que será concluído neste ano. O primeiro encontro aconteceu no final de abril, para debater os objetivos do Plano – de 2 a 9 – que tratam do ensino fundamental, educação integral e de jovens e adultos (EJA). A segunda reunião está marcada para quarta-feira, dia 14 de maio, na Secretaria de Educação, a partir das 8 horas, e abordará o desenvolvimento da Educação Infantil.

De acordo com a titular da Educação em Canela, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, o processo de avaliação do plano anterior é importante para fornecer subsídios para a construção do Plano Municipal de Educação do próximo período de dez anos, 2024/2034, e que também precisa seguir as diretrizes do Plano Nacional de Educação, pois é um trabalho feito em sequência. “O planejamento das ações para o próximo decênio, com metas e estratégias bem definidas, será crucial para orientar as políticas educacionais e garantir um desenvolvimento contínuo da educação de Canela”, destaca a secretária.

Na primeira reunião de avaliação participaram representantes das escolas municipais, estaduais e privadas, além de profissionais que atuam com a busca ativa e também pais e responsáveis por alunos. Para os próximos encontros também se espera a presença do Sindicato dos Servidores Municipais, de representantes do setor de Recursos Humanos do Município, e de instituições de Ensino Superior. O objetivo é que a comunidade, assim como os poderes Executivo e Legislativo, participem dessa análise e que também possam contribuir na elaboração do Plano Municipal de Educação 2026/2036.