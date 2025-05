Mais uma edição da Feirinha Canela + Verde acontece neste sábado

No próximo sábado acontece a Feirinha Canela + Verde, a antiga Feira do Lago. O evento, promovido pela Prefeitura de Canela por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, tem identidade visual atualizada e passa a ser realizada definitivamente no Espaço Canela Rural, junto ao Centro de Feiras, dividindo o local com a Feira Ecológica e Cultural de Canela.

O novo formato do evento, que acontece das 9h às 13h, continuará contando com as tradicionais atrações e passará a ter um espaço de Educação Ambiental, com um documentário sobre o meio ambiente sendo transmitido, e com orientações dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente sobre questões ambientais como supressão de árvores, poda e outros procedimentos. Também será ampliado o número de artesãos que expõem no local.