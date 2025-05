Nene Abreu propõe retomada da Semana do Bebê em Canela: um passo essencial pela primeira infância

O vereador Nene Abreu apresentou uma proposição na Câmara Municipal de Canela solicitando ao Poder Executivo a retomada da tradicional Semana do Bebê na cidade. O evento, que por muitos anos fez parte do calendário local, é reconhecido nacional e internacionalmente como uma iniciativa pioneira na promoção dos direitos e do desenvolvimento integral da primeira infância.

Idealizada pelos professores de Medicina da ULBRA, Dr. Odon Cavalcanti e Dr. Salvador Célia, juntamente com o radialista Pedro Dias, a Semana do Bebê de Canela se consolidou como um modelo de mobilização social em prol da saúde e bem-estar das crianças. A programação abrangia oficinas de shantala (massagem para bebês), palestras sobre sexualidade e prevenção de drogas na adolescência, rodas de conversa com pais e cuidadores, além de eventos culturais e recreativos na Praça João Corrêa, que durante o evento era denominada “Praça da Família”.

A importância da Semana do Bebê transcendeu os limites de Canela, sendo adotada por diversos municípios no Brasil e em países como Portugal, Argentina e Uruguai. Em 2010, o UNICEF sistematizou a iniciativa, promovendo sua disseminação como uma das principais estratégias para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade.

Após um hiato de quatro anos devido à pandemia, a Semana do Bebê foi retomada em 2024, com a ULBRA e a Prefeitura de Canela iniciando o planejamento para uma nova edição. A proposição do vereador Nene Abreu visa garantir a continuidade desse evento fundamental para o desenvolvimento infantil e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A retomada da Semana do Bebê representa um compromisso renovado com as futuras gerações, promovendo ações integradas de saúde, educação e assistência social que beneficiam toda a comunidade canelense.