Polícia Civil prende indivíduos por tráfico de drogas e posse de arma em Gramado

Na manhã desta terça-feira (13/05/2025), a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante de dois indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, reforçando o trabalho permanente da instituição no enfrentamento ao tráfico e à criminalidade.

A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela Seção de Investigação, que vinha monitorando a atuação dos suspeitos.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam um revólver municiado, 29 porções de maconha prontas para a comercialização e 9 comprimidos de ecstasy, evidenciando o envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas.

A Delegada Fernanda e sua equipe reafirmam o compromisso com a segurança da comunidade e seguem atuando de forma firme no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município.