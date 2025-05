Prefeitura de Canela convoca adolescentes ainda não vacinados contra o HPV

Jovens de 15 a 19 anos devem procurar o posto de saúde mais próximo até 31 de julho

A Prefeitura de Canela, via Secretaria Municipal de Saúde, convoca os adolescentes de 15 a 19 anos de idade, para comparecerem à unidade básica de saúde (UBS) mais próxima da sua residência para receberem a vacina contra o HPV. Essa nova oportunidade estará disponível até o dia 31 de julho, data final da campanha para os jovens retardatários que ainda não foram vacinados.

Tendo por base o levantamento do IBGE, Canela possui 3.311 adolescentes com idades entre 15 e 19 anos, mas de acordo com os registros da Secretaria de Saúde, 1.843 ainda não estão protegidos contra o Papilomavírus Humano, o HPV.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Canela, Magali Cavinato, reforça que a vacina contra o HPV é uma medida eficaz contra a infecção pelo vírus, sendo oferecida gratuitamente nos postos de saúde pelo SUS. “O HPV pode causar doenças graves e tem prevenção, para homens e mulheres. Por isso, pedimos a colaboração dos pais e responsáveis pelos jovens que ainda não procuraram as unidades de saúde, para que os levem para receber essa vacina o quanto antes”, destaca a enfermeira Magali.

O HPV é uma doença sexualmente transmissível que afeta a pele e as mucosas, tanto de homens quanto de mulheres. Muitas pessoas não desenvolvem sintomas, algumas podem ter verrugas nos genitais e outras, nos mais sérios da doença, chegam ao câncer no colo do útero, de vulva, de pênis, de anus, de boca e de garganta, dependendo das práticas sexuais.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela