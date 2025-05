SAE de Canela realiza atendimento regional para pacientes que vivem com HIV, Hepatites e Tuberculose

Mais de 600 pacientes com a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana, de cinco municípios da região, são atendidos no município canelense

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) de Canela atua como um Centro Regional de Atenção Integral e Prevenção (CRAIP) às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e coinfecções, oferecendo atendimento a pacientes com HIV/AIDS, Hepatites B e C, Sífilis e Tuberculose. A unidade de tratamento atende os municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Linha Nova.

Conforme a coordenadora do SAE, a enfermeira Caline Bianchi Andrade, a instituição realiza um trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento destes pacientes. Ela explica que os pacientes são atendidos através de encaminhamento pelas Unidades de Saúde dos municípios, além de atendimento direto na Unidade e também de encaminhamentos realizados através de atendimentos no Hospital. Atualmente 685 pacientes com aids (doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana) da região realizam tratamento na instituição. A maioria, segundo a enfermeira, são moradores canelenses. E ainda há um aumento na incidência de casos de Hepatites e Tuberculose.

A equipe do SAE de Canela é composta por: médico clínico geral especializado no atendimento de HIV/AIDS, pneumologista, infectologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, farmacêutico e setor administrativo.

A medicação para as pessoas que consultam no SAE é fornecida pelo Ministério da Saúde e pode ser retirada na Farmácia Municipal. O SAE/CRAIP localiza-se na Rua João Pessoa, 104, no Centro de Canela, junto ao Centro de Especialidades. Mais informações podem ser obtidas pelo contato: telefone/WhatsApp (54) 3282-5174 e e-mail: sae@canela.rs.gov.br. O horário de funcionamento é das 7h às 12h e das 13h às 17h.