Space Adventure comemora dois anos em Canela com mais de meio milhão de visitantes

Em maio de 2025, o parque temático Space Adventure, localizado em Canela (RS), celebra dois anos de operação consolidando-se como um dos principais atrativos turísticos da Serra Gaúcha. Desde sua inauguração, em 10 de maio de 2023, o espaço já recebeu mais de meio milhão de visitantes, reafirmando seu sucesso junto ao público e seu impacto positivo no fomento ao turismo da região.

Inspirado nas grandes conquistas da exploração espacial e conta com mais de 270 itens originais NASA pertencentes aos projetos Mercury, Gemini e Apollo. A experiência imersiva ocupa uma área de 4 mil metros quadrados, apresentando uma narrativa envolvente que transporta os visitantes das primeiras missões espaciais até os futuros projetos da NASA, como o Programa Artemis.

O Space Adventure, também conta com uma experiência imersiva com a área de jogos centrada na realidade virtual. A área traz equipamentos de alta tecnologia que proporcionam aos visitantes a sensação realista de estar em uma missão espacial, explorando diferentes aspectos da vida de um astronauta. Entre os destaques estão os Simuladores de Força G (Giroscópio), que reproduzem as intensas forças gravitacionais enfrentadas por astronautas durante treinamentos reais.

Para Kiko Buerger, CEO do Grupo Oceanic, idealizador do parque em parceria com a DC Set Group e a Blast Entertainment, o sucesso do Space Adventure em tão pouco tempo é resultado de um conceito inovador que une entretenimento, educação e emoção:

“O Space Adventure é uma experiência interativa e emocionante, onde pessoas de todas as idades têm contato direto com a história da exploração espacial. Nestes dois anos, mais de meio milhão de visitantes saíram daqui com conhecimento e inspiração. Isso nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com a educação e o turismo de qualidade”, destaca o executivo.

Cabe destacar ainda que a celebração de dois anos marca também a expansão do projeto. Em março de 2024, o Space Adventure inaugurou uma nova unidade em Balneário Camboriú (SC), que conta com acervo inédito e complementar ao da unidade de Canela, ampliando a proposta de oferecer experiências imersivas sobre a exploração espacial em diferentes regiões do país.

Mais informações:

O Space em Canela (RS) abre todos os dias das 10h às 18h, está localizado na Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça.Siga nossas redes para saber mais: @spaceadventurebr.