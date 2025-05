Teve início a novena da 65ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela

A novena preparatória da 65ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, iniciou na última segunda-feira, na Cripta do Santuario. A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Edson Batista de Mello, que já atuou como pároco na cidade e retornou para este momento especial de fé. A Cripta do Santuário ficou lotada, em uma noite marcada pela emoção, oração e devoção à padroeira.

A novena segue até o dia 20 de maio, com celebrações diárias às 19h30, na Cripta do Santuário. A cada noite, bispos e padres convidados conduzirão a Missa, promovendo a reflexão dentro do tema “Peregrinos de Esperança”, convidando os fiéis a um caminho espiritual de preparação para as romarias que se aproximam.

A programação das romarias acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio, reunindo milhares de devotos. A Romaria Jovem e Jornada Diocesana da Juventude será realizada no sábado, 24, promovendo um grande encontro da juventude diocesana em torno da espiritualidade e do compromisso com a fé. No domingo, 25, ocorre a Romaria Motorizada e dos Ciclistas, momento tradicional em que veículos e bicicletas percorrem o trajeto até o Santuário, participando da bênção dos condutores. O ponto alto das celebrações será na segunda-feira, 26, dia da Mãe de Caravaggio, com a Romaria a Pé, que atrai peregrinos de diferentes cidades e regiões em um testemunho público de fé e gratidão, culminando com a missa campal no Santuário.

A Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio é uma das maiores manifestações religiosas do Rio Grande do Sul, realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura Municipal.