14ª Semana de Enfermagem da Faccat destaca a integração entre tecnologia, humanização e qualificação profissional

Evento reúne estudantes e profissionais para discutir os desafios e avanços da Enfermagem na atualidade

A 14ª edição da Semana de Enfermagem da Faccat (SENFF) será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio, no Auditório 3 do Centro de Eventos da Instituição, em um encontro que promete fomentar o conhecimento, a atualização técnica e o fortalecimento da prática humanizada na área da saúde. O evento, promovido pelo curso de Enfermagem da Faccat, é voltado a profissionais da área, acadêmicos e demais interessados, com uma programação diversificada. As inscrições podem ser feitas até 26 de maio por meio do site www.faccat.br/cursoseeventos.

Campus Faccat – Angelo Flesch

Integrante da equipe de organização da SENFF, a acadêmica Daiana Izaguirre, do 8º semestre de Enfermagem e também técnica de enfermagem formada, compartilha sua experiência sobre a evolução da profissão. “Eu tenho uma noção do que é o trabalho de um enfermeiro porque já sou técnica em enfermagem, mas desde que entrei no curso de Enfermagem percebi muitas mudanças positivas na forma de trabalhar. Estamos em constante aprendizado e cada evento de qualificação é muito importante para o crescimento profissional”, comenta.

A enfermeira e professora Edna Jeremias Martins, também integrante da Comissão Organizadora, reforça que os temas da semana são pensados para impactar diretamente o desenvolvimento da região. “Os enfermeiros precisam estar preparados para enfrentar os desafios do dia a dia nas instituições onde vão atuar. Devem saber liderar, gerenciar conflitos e lidar com diferentes cenários institucionais. A SENFF é uma oportunidade de ampliar essas habilidades”, destaca.

A programação da semana começa na segunda-feira (26/5) com a conferência de abertura intitulada “Tecnologia, humanização e o papel do enfermeiro na perfusão extracorpórea”. Na terça-feira (27/5), será a vez da apresentação de trabalhos acadêmicos nas modalidades e-pôster e oral. Encerrando o evento, na quarta-feira (28/5), será realizado o minicurso “Ultrassom na Enfermagem: Integração entre Tecnologia e Cuidado Humanizado”.

Os interessados ainda poderão participar de um curso complementar, presencial e com matrícula separada: Atendimento Pré-Hospitalar – Suporte Básico de Vida (APH/BLS), que ocorrerá no sábado, 31 de maio.Mais informações em www.faccat.br/cursoseeventos