Boneco Carlão será o mestre de cerimônias do Festival Caminhos de Outono, em Gramado

Nos dias 17 e 18 de maio (sábado e domingo), em Gramado, o Boneco Carlão será o mestre de cerimônias do Festival Caminhos de Outono, iniciativa que transforma a charmosa Rua João Alfredo Schneider em um corredor artístico a céu aberto. Das 10h às 18h, o público poderá vivenciar uma programação gratuita, com mais de 30 atrações culturais, em meio ao cenário dos plátanos dourados típicos da estação. Carlão está ansioso pelo final de semana. “Qué alegria participar de este encuentro en Gramado! Una bela paisage y amigos!”, disse ele. Beth Bado é a bonequeira, que dá vida ao Carlão e está muito feliz com esta participação no Caminhos de Outono. “ É sempre muito bacana participar de eventos culturais da nossa cidade”, complementa Beth.

O evento chega à sua terceira edição reunindo música, dança, teatro, pintura ao ar livre e performances que exaltam o talento local e a diversidade artística da região. O festival também conta com estações de gastronomia, vinhos e drinks, reforçando a proposta de oferecer momentos de convívio, contemplação e prazer estético.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Back to Amy, com uma emocionante homenagem à cantora Amy Winehouse; Vermelho Vinil & Marmota Jazz, trazendo releituras clássicas com arranjos vintage e toques de jazz; Juliano Barreto, destaque no The Voice Brasil; Melina Vaz, referência no jazz e na bossa nova gaúcha; além das apresentações instrumentais marcantes de Jazz Cinnamon, Jazz Mix e Serra Jazz. Completam a programação os solistas Neto Carvalho e Juliano Bolfe, que mesclam música popular e erudita, e o tradicional Coro Vozes de Gramado, com 14 anos de trajetória e um lugar especial na memória afetiva da cidade.

Foto de Camila da Cunha

Assessoria de imprensa do Boneco Carlão: jornalista Patrícia Viale 54 99906101

SERVIÇO

Evento: 3º Festival Caminhos de Outono Gramado

Data: 17 e 18 de maio de 2025

Horário: Das 10h às 18h

Local: Rua João Alfredo Schneider, Gramado – RS

Entrada gratuita

Informações: cultura@gramado.rs.gov.br | (54) 98401-7707