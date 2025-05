Conheça o novo Conselho do Plano Diretor de Canela

No último dia 7 de maio, foi realizada a primeira reunião do novo Conselho do Plano Diretor de Canela, em que foi dado posse aos conselheiros e realizada a eleição da coordenação para o biênio 2025 e 2026.

A coordenação ficou a cargo do engenheiro Marcos Enor Zimmermann (ACIC), o vice-coordenador é o advogado Leonel Brizola Pompeo de Mattos (OAB) e o secretário o engenheiro Ricardo Campo Mentz (Acic).

O novo coordenador, Marcos Zimmermann entende que será necessário o comprometimento coletivo dos conselheiros, visto que além da pauta normal de análise de projetos, logo iniciarão os trabalhos de análise da proposta do novo Plano Diretor de Canela, em fase de redação final.

Caberá ao CMP, o trabalho conjuntamente e em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, na transição da legislação existente e a legislação futura do Plano Diretor, proporcionando transparência e diálogo ao processo.

O CMP é formado por representantes de diversas entidades do Município, a saber:

Entidade: Nome: Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Titulares: Carlos José Frozi Geraldo Luis Noll de Castro Suplentes: Silvane Ferreira Belmonte Elisabeth Scheele Queiroga ACIC Titulares: Marcos Enor Zimmermann Ricardo Campos Mentz Max Schneider Martin Suplentes: Rafael Zanatta Fernanda Wronski Giancarlo Libardi CREA Titulares: Rodrigo Cavichioni Carlos Eduardo Flach Suplentes: Carlos Eduardo Canani Halisson Barbacovi Nunes CRECI Titular: Jordano Rafael Colombo Suplente: Carolina Pedroso da Silva CAU Titulares: Jadir Fabiano Pires de Souza (Papa) Márcio Oppitz Ribas Suplentes: Rodrigo Parissenti André Ruaro Teixeira COMDEMA Titulares: Laci Gross Marcia Isabel Kaffer Suplentes: Agata Stopassola da Silva Ronaldo André Stenge Pavão Cons. Habitação Titular: Mônica Isoppo Goudene Suplente: Renata Brocker Boeira Hanel Contabilistas Titular: Gino Bazzan Suplente: Haide Bazzan OAB Titular: Leonel Brizola Pompeo de Mattos Suplente: Smalei Okamura COMDER Titular: Marcus Arthur Graff Suplente: Waldemir Hohenfurff

O mandato dos conselheiros do CMP tem caráter cívico e não remunerado.

Na mesma reunião, foram sugeridos como representantes do CMP, para a comissão consultiva da lei de publicidade, os arquitetos Márcio Ribas e Rodrigo Parissenti, e o contador Gino Bazzan.

Também foram discutidos assuntos para a atualização do Regimento Interno do Conselho, que será revisado, bem como foram analisados os projetos em pauta daquela reunião.

A ACIC tem participado ativamente do movimento de revisão do Plano Diretor de Canela, contando com diversos associados ligados ao novo Conselho Municipal do Plano Diretor (CMP). A entidade vem se empenhando como representante da classe empresarial para garantir transparência e diálogo ao processo, contribuindo para que a redação final da nova legislação atenda de forma consistente à transição das normas existentes e contemple as pautas mais relevantes para o desenvolvimento do município.