GRUPO RETRUCO LANÇA A MÚSICA “BOCAL O COMEÇO E FIM” E TRAZ REFLEXÃO EM RITMO MARCANTE

O grupo Retruco, da cidade de Canela, apresenta ao público sua mais nova música de trabalho, “BOCAL O Começo e Fim”, lançada oficialmente nesta última sexta feira dia 09 de maio. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e chega como um novo sotaque em timbres mas com a mesma linha poética campeira das demais obras do grupo.

A nova música é uma polca que traz a reflexão da ruptura de ciclos na vida de um cavalo através da utilização do bocal. O Bocal, uma ferramenta feita de couro e que é utilizada em um momento que marca o início da doma tradicional gaúcha e tem no seu uso, algumas mandingas e tradições. A partir do bocal, o cavalo deixa de ser o potro para se tornar um animal de montaria e serviço. O uso do bocal no início da doma demanda do auxílio (amadrinhamento no popular gauchesco) de um flete (animal) já domado.

Como conta o refrão:

“Que braba é a ferramenta

Que finda o viço do potro

Pra renascer flete de lida

E um dia amadrinhar outro!”

Essa letra de Léo de Abreu, nasceu em Gramado durante a terceira edição do festival de tema QUERÊNCIA DO VERSO E TRADIÇÃO realizado no Sítio Tradição e tendo a temática daquele ano sendo escolhida pelo proprietário do local que trabalha com domas, Maurício Muniz, o tema “Bocal”. Numa avaliação externa e por outros entendidos dessa lida com cavalos, ganhou Bocal Começo e o Fim como melhor letra naquela edição.

O clipe da obra deverá sair ainda neste inverno e será o primeiro trabalho audiovisual de uma música do grupo.

A canção já está disponível nas principais plataformas de streaming e para saber mais e ficar por dentro das novidades do Grupo Retruco basta procurar por @oretruco nas redes sociais e também pelo telefone e WhatsApp 54 99308 5544.