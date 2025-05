Palestra sobre humanização no atendimento de saúde abre Semana da Enfermagem

Com o objetivo de qualificar e valorizar os trabalhos das equipes de enfermagem, a Prefeitura de Canela, através da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a Semana da Enfermagem, que teve sua abertura na manhã desta quarta-feira, dia 14, com palestra sobre o tema. O evento está sendo realizado no Espaço Sicredi.

Abrindo o evento, o secretário de Saúde, Jean Carlo Monteiro Spall, ressaltou a importância dos serviços de enfermagem para a comunidade. “Os enfermeiros são os profissionais que estão na linha de frente. Trabalham integralmente para garantir os cuidados com a saúde da população e merecem nossa constante valorização”, disse.

Após, foi realizada a palestra “Enfermagem e Humanização: Construindo Vínculos de Cura”, ministrada pelo psicólogo Dhones Stalber Nunes Silva, pós-graduado em Psicologia Clínica e mestre em Educação. Entre os temas abordados por ele, o vínculo do profissional com o paciente, relação terapêutica, o cuidado que gera transformação e cura e outros assuntos que tratam do cuidado humanizado na saúde.

Dando seguimento à programação, no dia 16, acontecerá a palestra sobre: “Cuidado humanizado: Um olhar além da técnica”, que acontecerá em dois turnos, às 9h e às 13h30, e será dirigida por Adão Revair Sá Brito, graduado em Enfermagem com especialização em estomaterapia.

O encerramento do evento, dia 20, contará com uma confraternização entre os profissionais participantes no Centro de Desenvolvimento Integrado de Canela (Cidica), situado na Rua São Francisco, 199, no Bairro Boeira.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela