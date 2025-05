Série Bronze define primeiros classificados às quartas e sexta promete mais emoção

Rodada de segunda teve goleada, pênaltis e confronto equilibrado; mais quatro jogos eliminatórios estão marcados para esta sexta-feira

A fase de oitavas de final da Série Bronze de Futsal de Canela 2025 começou com tudo na noite de segunda-feira (12), no Ginásio Carlinhos da Vila. Quatro confrontos agitaram a primeira parte da rodada eliminatória e definiram os dois primeiros duelos das quartas de final da competição.

Resultados de segunda-feira, 12/05:

Bar do Tio Fredo / Lenheira dos Guri 8 x 1 Boleiros

Atlético Canelense 1 x 1 Avenida (vitória da Avenida por 5 x 4 nos pênaltis)

Peleadores 2 x 1 Mercenários

MB Sports 4 x 1 União Rancho Grande

Com isso, já estão definidos dois confrontos das quartas de final:

Bar do Tio Fredo x Avenida Futsal

Peleadores x MB Sports

Jogos desta sexta-feira, 16/05 – sequência das oitavas

A partir das 19h, o Ginásio Carlinhos da Vila volta a receber grandes jogos. Os últimos quatro classificados para as quartas de final saem nesta noite:

19h – Galera da Estevão – GDE x Âncora

20h – AKAF – Kikis x Eficaz

21h – Unidos Futsal x Real Matismo

22h – Amigos do Espeto x Canela Automóveis

Todos os jogos têm transmissão ao vivo no canal do Portal da Folha TV, no YouTube.