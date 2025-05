Sicredi Pioneira supera marca de R$ 10 bilhões em ativos e reforça foco no desenvolvimento das comunidades

Resultado registrado em março reflete a confiança dos associados e a sustentabilidade da cooperativa no longo prazo

A confiança que tantas pessoas depositam em uma ideia comum, ano após ano, levou a Sicredi Pioneira a alcançar um novo marco em sua história. Em março de 2025, a cooperativa ultrapassou R$ 10 bilhões em ativos totais. O resultado representa a consistência de um modelo de gestão pautado pela responsabilidade, visão de longo prazo e proximidade com a comunidade.

De acordo com o diretor de Operações, Fábio Schmoekel, os ativos correspondem aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro ou utilizados para gerar valor. Na Pioneira, os recursos que compõem os ativos incluem a liquidez total, ou seja, recursos captados que ainda não foram emprestados via carteira de crédito, a carteira de crédito, formada pelos valores emprestados aos associados e que serão recebidos futuramente, e os ativos permanentes, que envolvem bens físicos como imóveis, veículos e equipamentos. “Os ativos, para nós enquanto cooperativa, representam muito mais do que somente um número. Caracterizam a credibilidade e a confiança dos nossos associados”, destaca.

Ele explica que esse conjunto é o que permite à instituição atuar no financiamento de iniciativas pessoais e empresariais nas regiões onde está presente. “O crédito é o que nos permite cumprir nosso propósito de, juntos, construirmos comunidades melhores”, pontua. “Com ele, apoiamos a realização de sonhos, investimentos em empresas, aquisição de bens e a geração de empregos. É um instrumento de transformação que conecta nosso trabalho à vida das pessoas”, complementa.

Marco reforça papel do cooperativismo no desenvolvimento local

Segundo Fábio Schmoekel, o crescimento dos ativos da Pioneira está diretamente ligado à expansão sustentável de seu patrimônio líquido. Esse equilíbrio é fundamental para garantir a continuidade das operações e a capacidade de seguir atendendo às necessidades dos associados: “R$ 10 bilhões é um marco muito importante, pois representa a nossa ambição estratégica, que é ser uma cooperativa mais confiável, segura e sólida”, finaliza.

Com mais de 120 anos de atuação, a Sicredi Pioneira segue firme em seu compromisso de oferecer soluções financeiras responsáveis e de impacto coletivo, contribuindo para uma economia mais próxima, participativa e conectada com as pessoas. Para saber mais sobre os números da cooperativa, acesse: www.sicredipioneira.com.br/quem-somos/numeros-da-cooperativa.

