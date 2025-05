Edição 669, de15 de maio de 2025

Já está no ar a nova edição da Folha de Canela!

Canela aprova nova lei que restringe propaganda e abordagens nas ruas

Projeto busca proteger o turismo e o espaço público da cidade.



Prefeito sanciona Refis com até 100% de desconto em juros e multas

Oportunidade para contribuintes regularizarem suas dívidas.



Série Bronze entra na reta decisiva

Primeiros classificados às quartas definidos; rodada desta sexta promete ainda mais emoção!



