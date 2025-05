Gramado Natural confirma a 2ª edição para 2025

Projeto cultural foca em desenvolver turismo rural e sustentável na cidade através da pintura ao ar livre

A pintura ao ar livre se tornou conhecida através do movimento impressionista em meados do século 19, apesar de já ser da rotina de grupos isolados na Europa. Desde então, a prática, também batizada pela expressão francesa “En Plein Air”, vem ganhando adeptos em todo mundo. No Brasil, embora timidamente, o movimento está crescendo, e já é possível encontrar pintores trabalhando ao ar livre pelas cidades históricas e turísticas. Também é crescente o número de atividades, encontros e convenções que reúnem pintores e profissionais do segmento em torno da ação de Plein Air, o que tem tornado mais atraentes as ruas das cidades, onde cavaletes e artistas espalhados pelas vias públicas fazem belos registros em pintura.



Foi assim que nasceu o evento inédito Gramado Natural – Encontro de Pintura ao ar Livre, que tem como objetivos principais o de movimentar o turismo cultural local com foco no segmento das artes plásticas, de valorizar o roteiro rural artístico e o de instigar assim, a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora da cidade.

O projeto, construído sob a tríade harmônica dos conceitos de arte de rua, artes visuais e meio ambiente, se desmembra nos eixos de criação artística, formação, mostra de arte e intercâmbio cultural e é realizado através da junção e do trabalho colaborativo entre coletivos de pintores, associações culturais, integração com movimentos ambientalistas locais e parcerias com entes federativos municipais de cultura, educação e assistência social.

A primeira edição do projeto nasceu em 2024, a partir de incentivos fiscais municipais que tinham como objetivo apoiar a criação de um novo evento cultural inédito na cidade. E, após o sucesso da 1ª edição, os produtores culturais Luana Michel e Alessandro Müller já garantiram a realização da 2ª e 3ª edições, através do apoio via Governo Federal, Ministério da cultura e PNAB, possibilitando assim a continuidade do evento e garantindo que o incentivo inicial fosse bem aplicado.

“Viabilizar projetos culturais locais através da captação de recursos federais é uma tarefa complexa. Garantir esta viabilização nos deixa contentes pois estamos trazendo uma nova opção de desenvolvimento para o turismo cultural da cidade, de forma sustentável e através da economia criativa. Outra novidade é que a partir desta edição, estamos elevando o evento ao nível internacional, através da presença confirmada de renomados pintores estrangeiros”, afirma Luana Michel, gestora cultural responsável pelo evento.

A edição de 2025 já está acontecendo onde, através do eixo de criação artística, o coletivo de pintores locais, anfitrião do projeto, já está percorrendo as áreas descentralizadas e escolhendo, forma empírica, paisagens a serem registradas no traço e na pintura. Metade das vinte saídas de campo previstas para o outono já ocorreram e nas próximas semanas serão realizadas as últimas dez. A cada saída de campo são produzidas quatro obras, quatro visões artísticas diferentes sob a mesma localidade e assim, ao final do processo artístico, teremos uma coleção artística de oitenta telas que retratam o natural de Gramado.

Em paralelo, no eixo de formação, estão previstas capacitações técnicas e práticas acerca das artes plásticas, que atenderão profissionais do segmento artístico e alunos da rede pública de ensino de escolas rurais e descentralizadas, através de palestras sobre educação ambiental, oficinas de compostagem e workshops de pintura ao ar livre. Os conteúdos escolhidos para integrar a programação seguem sempre os três conceitos do projeto: arte de rua, artes plásticas e meio ambiente.

Já no segundo semestre acontece o encontro de fato, e que terá sua data divulgada em breve. Nele, os outros dois eixos serão atendidos, sendo eles: mostra de arte e intercâmbio cultural. O encontro ocorrerá na Vila Joaquina – Território Criativo, um espaço criado pelo órgão público com o intuito de incentivar a economia criativa da cidade e arranjos colaborativos de projetos culturais. As inscrições serão abertas em breve. Na programação, que será de 4 a 5 dias, os pintores percorrerão mais áreas rurais da cidade, em busca de pintar as paisagens naturais locais.

Na programação do encontro, haverá uma série de atividades artísticas, todas ofertadas gratuitamente à comunidade e classe cultural interessada. São elas: a mostra de arte com demonstrações de pintura ao ar livre, apresentações musicais que farão a ambiência do encontro, exposição das obras de arte, palestras sobre mercado de arte, organização do artista, crise climática e direito a paisagem; oficinas de curta duração, saídas de campo para Sketch tour e Plein Air com monitoria e guiamento de biólogo que fará interpretação ambiental dos cenários rurais e exibição de filme ao ar livre.

Portanto, Gramado vai transformar-se a partir da intensa movimentação de artistas interessados na aprendizagem e no intercâmbio de experiências propostas pelo Gramado Natural – 2º Encontro de Pintura ao Ar Livre.

“Na primeira edição do evento, em 2024, queríamos tirar do papel um projeto de artes visuais que fosse realizado entre coletivos de pintores. Para a segunda edição do projeto, em 2025, já queremos que esse arranjo colaborativo cresça, se fortaleça e se expanda, trazendo amadurecimento ao projeto, articulação entre os pintores do Brasil e exterior, difundindo nossas paisagens naturais e promovendo o intercâmbio de pintores, suas experiências e saberes”, diz Alessandro Müller, curador artístico do evento.

Para falarmos de números, o Gramado Natural hoje representa mais de 50 profissionais envolvidos diretamente na sua realização durante os 12 meses de projeto, 20 saídas de campo para áreas rurais, criação de 80 obras de arte, produção de 24 teasers sobre o processo criativo das obras, mais de 20 atividades formativas e educacionais, 15 apresentações de música e demonstração de pintura ao ar livre, 03 coletivos envolvidos em 01 intercâmbio, 01 exposição de obras e 04 dias de encontro de pintores, profissionais do segmento e amantes das artes visuais. Estima-se receber mais de 100 pintores inscritos para os dias do evento, que ocorrerá no segundo semestre, com data a ser divulgada em breve.

Fique atento às próximas informações e convide-se a fazer parte dessa celebração da criatividade e da natureza. A 2ª edição do Gramado Natural promete ser ainda mais inspiradora e inesquecível!

Maiores informações podem ser encontradas na página oficinal do evento, no Instagram @gramado.natural