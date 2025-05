Incêndio atinge residência na Vila Maggi em Canela na noite de quarta-feira

Na noite de quarta-feira, 14 de maio, por volta das 22h, um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Benjamim Constante, no bairro Vila Maggi, em Canela. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do pelotão local, com apoio de uma unidade de Gramado.

A operação contou com a mobilização de três caminhões — dois de Canela e um de Gramado — e o trabalho de oito bombeiros militares. A residência atingida era mista, construída com alvenaria e madeira.

As equipes atuaram no combate às chamas e na proteção das edificações vizinhas, evitando que o fogo se espalhasse. Não houve registro de vítimas.

A causa do incêndio ainda não foi informada.