MaxiLaser aposta em tecnologia e preço justo para transformar a depilação a laser em Canela e região

Clínica de estética avançada oferece equipamento próprio, atendimento humanizado e resultados reais, com foco em moradores de Canela, Gramado e arredores



Dar adeus à cera, à lâmina e à rotina cansativa da depilação semanal é o desejo de muitas pessoas — mas dúvidas sobre dor, eficácia ou frequência dos procedimentos ainda geram insegurança. Foi justamente para preencher essa lacuna com qualidade e confiança que nasceu a MaxiLaser Estética Avançada, em Canela.

Inaugurada no fim de novembro de 2024, a clínica trabalha exclusivamente com *depilação a laser com tecnologia de ponta, priorizando o conforto, a segurança e o atendimento personalizado. O grande diferencial está no *equipamento próprio e de última geração, o que permite controle total sobre os procedimentos e qualidade nos resultados.

“A MaxiLaser surgiu porque senti a falta de uma clínica especializada em depilação a laser aqui na nossa região. Investimos em um aparelho próprio, com ponteira resfriada, praticamente indolor. Tudo isso para oferecer um serviço de qualidade, com preço justo, pensado para quem mora em Canela, Gramado e região. Aqui, a tecnologia, o cuidado e o resultado são de verdade”, destaca a idealizadora e proprietária Mônica Maciel.

Além dos procedimentos seguros, realizados com intervalos adequados entre sessões, a clínica se destaca pelo atendimento humanizado e pelo compromisso em proporcionar mais liberdade, autoestima e bem-estar às clientes.

Atendimento com horário estendido

Com horários flexíveis e agendamento facilitado pelo WhatsApp, a MaxiLaser convida quem deseja iniciar seu tratamento a aproveitar as condições especiais de maio, com pacotes promocionais.

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, 534 – sala 02, Centro – Canela/RS

(acesso pela Rua Getúlio Vargas, próximo ao Grande Hotel Canela)

WhatsApp: (54) 9100-6927

Horário de atendimento estendido

Acompanhe mais conteúdos em @maxilaserestetica