Academia Municipal gera mais qualidade de vida para usuários do SUS

Mais de 200 pacientes realizam treinamento físico na estrutura pública de Canela

Promoção da saúde através da prática do treinamento físico, sensação de bem-estar e melhoria no quadro clínico. Estes são alguns dos benefícios com os quais os usuários do SUS são contemplados por meio da Academia Municipal de Canela, que atende 240 pacientes.

A equipe é composta pelos profissionais de Educação Física, Cristina Viviane Herold dos Santos (coordenadora), e Alexandre Ramos Lazzarotto. A servidora Sara Faes realiza o serviço de atendimento e secretaria.

Atualmente, o local atende um público de 18 a 89 anos, que são encaminhados pelos profissionais de saúde do SUS. De acordo com um levantamento realizado em 2024, a maioria dos atendimentos ocorrem em portadores de doenças crônicas como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, ansiedade e depressão. Conforme os profissionais, os treinos são individualizados e acontecem duas vezes por semana em dias alternados.

Para a elaboração de cada treino são utilizados dados do encaminhamento do usuário como exames, laudos, medicações em uso e as avaliações de sinais vitais, saturação de oxigênio e de dobras cutâneas. “Temos um cuidado especial com cada usuário”, enfatiza a coordenadora Cristina.

Os frequentadores relatam sentir grande disposição para a vida a partir dos exercícios. Para Maria Clara Eishner, de 66 anos, o treino é essencial. “Tenho dor nas articulações e chego aqui dolorida e, ao longo do treino, me sinto bem melhor, com bem mais disposição”, relata.

A Academia fica situada na Rua Leopoldo Prux, 14. Mais informações pelo telefone: 3282-5108 ou pelo Whatsapp: 54 99125-8462. O serviço é totalmente gratuito à população e ofertado somente por encaminhamento.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela