Campeonato de Futsal Veterano 2025 começa com vitórias expressivas em Canela

Teve início nesta quarta-feira (14) o Campeonato Municipal de Futsal Veterano 2025, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela. Voltada a atletas com 35 anos ou mais, a competição conta com a participação de 11 equipes, divididas em dois grupos, e todos os jogos acontecem no Ginásio Carlinhos da Vila, com entrada gratuita.

A primeira rodada foi realizada na quarta e quinta-feira, com destaque para a goleada do Mercado Tiririca e o bom desempenho coletivo do grupo B.

Resultados da primeira rodada:

Quarta-feira – 14 de maio

Cruzeiro 0 x 8 Mercado Tiririca

Abelhudos 4 x 3 Amigos do Laje

Futibas de Terça 2 x 4 Amigos da Vila

Quinta-feira – 15 de maio

Oito e Meia/JA 4 x 0 Mercenários / Garfo e Bombacha

Estrangeiros 2 x 1 Del Trago Futsal

Grupos da competição:

Grupo A

Abelhudos

Amigos da Vila

Amigos do Laje

Cruzeiro

Futibas de Terça

Mercado Tiririca

Grupo B

AKAF – Kikis

Del Trago Futsal

Estrangeiros

Mercenários / Garfo e Bombacha

Oito e Meia / JA

As equipes se enfrentam dentro dos grupos e os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final. A tabela completa e os detalhes do campeonato podem ser conferidos em: copafacil.com/2025vetcanela.