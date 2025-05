Canela Cineclube Apresenta: filmes ambientais em 2025

A partir de junho, Canela volta a ter exibições regulares do cineclube, que já possui 16 anos de história.

“Serão 11 sessões abertas, em locais públicos e nas aldeias indígenas de Canela e São Chico, e outras fechadas, em escolas, universidades, na Casa Vitória e no Presídio, incluindo também espaços de Gramado”, explica Izaías Reginatto, coordenador de conteúdo do projeto, que possui financiamento da Lei Paulo Gustavo.

Ainda, esta etapa de 2025 conta com um workshop para professores da rede municipal com um importante cineasta gaúcho, Luiz Alberto Cassol. Na curadoria está a realizadora e professora Patrícia Pará Yxapy, do povo guarani, e o ganhador de 2 Kikitos em 2023, Morzaniel Yanomami.