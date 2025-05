Canela libera vacinação contra a gripe para toda população na segunda-feira

Após liberação do Ministério da Saúde e orientação da Secretaria Estadual da Saúde, a vacinação para o restante da população em Canela será liberada a partir de segunda-feira, dia 19, em todos os postos de saúde do município. Sendo assim, mesmo as pessoas que não se enquadram no grupo prioritário (idosos, gestantes e crianças de seis meses a 6 anos de idade), podem buscar a imunização.

Contudo, a Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância do público prioritário fazer a vacinação. De acordo com os registros do Ministério da Saúde, do total de 12.389 pessoas dos grupos prioritários e aptas a serem vacinadas contra a gripe em Canela, apenas 4.725 compareceram às unidades básicas de saúde para a aplicação até o dia 11 de maio. Neste total estão 39 pessoas acamadas que receberam a vacina em casa, em ação organizada pela Prefeitura neste mês.

A vacina contra a gripe é uma ferramenta muito importante para evitar a disseminação da doença, por isso, agora que está liberada para toda a população, é fundamental que as pessoas aproveitem para se proteger. “A vacina é a maneira de prevenir o agravamento de quadros respiratórios neste período mais frio do ano”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Canela, Magali Cavinato.

Prevenção é a melhor estratégia

A influenza é uma das principais causas de mortalidade entre idosos e crianças menores de 6 anos, principalmente, em função do sistema imunológico mais fragilizado. Registros da Secretaria Estadual da Saúde confirmam esse dado: sete de cada dez óbitos por gripe no Rio Grande do Sul, nos últimos dois anos, foram entre a população com 60 anos ou mais.

Estratégia de vacinação

Além de liberar a vacina contra a gripe para toda a população, a Secretaria de Saúde de Canela fará um trabalho de sensibilização para buscar esse público que ainda não compareceu. A enfermeira Magali Cavinato destaca que as equipes de saúde reforçam a importância da vacina contra a gripe nos atendimentos nos postos de saúde, e também farão contato com as escolas infantis do município para que repassem a informação para as famílias com crianças na faixa etária atendida.

Neste ano, a vacina contra a gripe ingressou no Calendário Nacional de Imunização como rotina para as crianças. Por isso, durante o período de matrícula e rematrícula para 2026, as escolas também deverão cobrar a apresentação da caderneta de vacina em dia, ficando os pais e responsáveis cientes dessa necessidade.

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela