Microempreendedores de Canela devem entregar declaração de MEI até 31 de maio

Sala do Empreendedor auxilia no procedimento gratuitamente

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) do Rio Grande do Sul devem se atentar ao prazo para entrega da Declaração de MEI, que neste ano tem data final em 31 de maio, segundo a Resolução CGSN nº 175 da Receita Federal. A Sala do Empreendedor de Canela, junto ao Cidica, está disponível para auxiliar os empresários no processo de transmissão.

A entrega da declaração pode ser feita via aplicativo MEI, pelo site do Simples Nacional, no endereço https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, ou presencialmente na Sala do Empreendedor de Canela, na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira – basta que apresentem o número do CNPJ e o valor faturado em 2024.

Aqueles que enviarem o documento fora do prazo estão sujeitos ao pagamento de multa de 2% ao mês de atraso, podendo chegar a 20% do valor total dos tributos declarados. A multa é emitida automaticamente após a transmissão da declaração.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela