Projeto Olé Futsal realiza torneio interno em comemoração ao dia das mães

A escolinha Olé realizou no último sábado, dia 10 de maio, um torneio interno de futsal para comemorar e homenagear as mães reunindo os quase 140 atletas nas categorias sub 07, sub 09 , sub 11 e sub 13. As famílias lotaram as dependências do Ginásio da Escola João Alfredo para aplaudir e saudar as mães. Ao final, os alunos foram brindados com medalhas de campeão e de participação e as mães receberam um rosa das mãos dos filhos, alusivo ao dia das mães, comemorado no Brasil em 11 de maio.

A coordenação da Associação Esportiva Olé Futsal esta preparando novas atividades para seus atletas ao longo do ano de 2025, além das aulas de futsal. Interessados em ingressar na entidade, podem obter mais informações pelo whattsapp 54 9996136235 com Luis; 991101907 com Cristiano ou 53981297481 com Augusto