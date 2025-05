Tradicional local para o churrasco entre amigos e família, Parque do Caracol inaugura 12 novas churrasqueiras

Os espaços poderão ser usufruídos, de forma gratuita, por moradores locais e visitantes a partir do dia 24 de maio, quando o parque reabre ao público.

Ao longo dos seus quase 52 anos de história, o Parque do Caracol, em Canela, se consagrou como um dos principais pontos turísticos da Serra Gaúcha, mas também, como local para o preparo do tradicional churrasco gaúcho entre amigos e família aos finais de semana. Na sua reabertura ao público no próximo dia 24 de maio, uma das principais novidades do atrativo será a inauguração de 12 novas churrasqueiras, ampliando a sua estrutura voltada ao lazer.

Os espaços, projetados pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T., contam com infraestrutura completa – incluindo mesa, bancos e pia – e poderão ser usufruídos de forma gratuita por moradores locais e visitantes. A utilização das churrasqueiras pode ser feita mediante agendamento através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Parque do Caracol – (54) 3699.9695 -, e também no local, por ordem de chegada.

“O Parque do Caracol é um espaço de conexão com a natureza, mas também, de encontros e momentos felizes, e as novas churrasqueiras vão ao encontro disso: proporcionar uma experiência ainda mais especial e completa para todos que nos visitam, através de uma refeição que é sinônimo de família e amigos reunidos”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do ponto turístico de Canela.

Pensando na praticidade para o preparo da refeição, uma das novidades das churrasqueiras do Parque do Caracol é a possibilidade de alugar grelhas, espetos, pratos e talheres e comprar carvão na Casa do Viajante, localizada na Praça dos Gaúchos, e mais uma das novas atrações do ponto turístico.

Além disso, no mesmo espaço onde estão as novas churrasqueiras, os visitantes também poderão usufruir de quadra de beach tennis, futebol de areia e vôlei de praia ou futevôlei.

Curadoria do mestre churrasqueiro Fernando Schimanoski

Além da infraestrutura, outra novidade das churrasqueiras do Parque do Caracol é uma parceria do atrativo com o mestre churrasqueiro Fernando Schimanoski. Por meio de QR Codes instalados no local, Schima, como é regionalmente conhecido, irá apresentar o projeto das churrasqueiras, além de compartilhar conteúdos exclusivos sobre o preparo de um clássico churrasco gaúcho – desde como fazer o fogo (com lenha ou carvão), até a escolha das melhores carnes e processo de salgar, uso de grelha ou espeto, ponto ideal do churrasco e dicas de acompanhamentos e sobremesas.

“As novas churrasqueiras do Parque do Caracol são um resgate e um reencontro da comunidade com o seu parque. Elas são históricas e representam muito a tradição de muitas famílias irem ao parque nos finais de semana passear e fazer o seu churrasco. Além de ser um diferencial, pois na região não existe nenhum local onde os visitantes consigam levar sua carne e carvão para fazer um assado ao ar livre”, comenta Shima.

Moradores de Canela e Gramado têm acesso gratuito ao Parque do Caracol e pagam o valor fixo de R$ 15 no estacionamento.

Sobre os conteúdos gravados por ele e que vão estar disponíveis para o público, Schima afirma que é um complemento: “Não é um passo a passo de como fazer um churrasco, mas sim, dicas valiosas que os visitantes podem acessar e deixar ainda mais especial este momento com a família e amigos”.

Fernando Schimanoski é um dos nomes mais respeitados do churrasco brasileiro. Sua trajetória ganhou projeção nacional em 2017, quando venceu o reality show BBQ Brasil – Churrasco na Brasa, exibido pelo SBT, conquistando o título de melhor churrasqueiro amador do país. 

Formado em Gastronomia e Hotelaria, Schimanoski é sócio da casa de carnes nobres De Los Galtchos e dos restaurantes Capullo e Fogo. Além disso, é o idealizador do Festival de Churrasco Confraria SG, evento que celebra a tradição e a inovação na arte do assado. Além disso, Shima ministra workshops, palestras e aulas-show, promovendo a cultura do churrasco e valorizando os sabores autênticos do Sul.

Ingressos para visitar o Parque do Caracol já estão disponíveis

Os ingressos para visitar o Parque do Caracol, em Canela, já estão disponíveis para compra no site oficial www.parquecaracol.com.br. Num primeiro momento, o atrativo terá funcionamento de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h. Moradores de Canela e Gramado possuem isenção na entrada e nascidos ou moradores do Rio Grande do Sul pagam valor especial.

Os bilhetes adquiridos possibilitam o acesso ao Observatório Panorâmico, torre de 27 metros de altura que permite ter uma vista exclusiva da Cascata do Caracol e que recebeu uma ambientação que faz o visitante sentir como se estivesse subindo em um tronco de araucária e passeio pelo novo Deck da Cascata do Moinho, uma plataforma suspensa que permite sentir o frescor da Cascata e contemplar a natureza do lugar sob novas perspectivas.

Está incluso também, visita à Casa Raízes, que através de uma exposição interativa conta as raízes históricas e culturais do Parque do Caracol, além de permitir saber mais sobre o bioma, fauna e flora do atrativo; Praça dos Gaúchos, onde estão concentradas lojas comerciais que contam com uma ampla diversidade de produtos que remetem à cultura gaúcha, como cuia e térmica para água quente e locatários onde é possível adquirir souvenirs para presentear ou levar de lembrança do Parque do Caracol.

Outras experiências que podem ser vivenciadas pelos visitantes a partir do dia 24 de maio são o Recanto das Borboletas, cenário instagramável situado próximo a Casa Raízes; Meliponário, no caminho das trilhas ecológicas e que cultiva abelhas sem ferrão; Parquinho Serelepe para os pequenos e Restaurante Sabor e Flor com opções de almoço e lanches.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: a partir do dia 24 de maio – de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria, a partir de 24/05

Bilhete Gaúcho (exclusivamente para compras no site): R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/