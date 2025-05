Vem aí o Destaque Folha 2025

Reconhecendo quem faz a diferença com coragem para empreender

A Folha de Canela prepara a próxima edição do Destaque Folha, o maior evento de reconhecimento comunitário da cidade. A edição 2025 terá como tema central a #CoragemParaEmpreender, celebrando pessoas que fazem acontecer — nos negócios, nos serviços e no serviço público.

Nesta edição, a 13ª, vamos reconhecer os melhores do comércio, dos serviços e dos órgãos públicos, com foco nas pessoas, nas iniciativas e nas histórias que movem Canela com trabalho, criatividade e coragem.

O Destaque Folha 2025 será uma homenagem àqueles que transformam desafios em oportunidade, que inovam sem perder o pé na comunidade e que ajudam a construir uma cidade mais acolhedora, forte e inspiradora.

Desde 2013, o evento já homenageou voluntários, profissionais de saúde, agentes de segurança, educadores, lideranças e cidadãos anônimos. Em 2024, o foco esteve nos que atuaram nos eventos climáticos. Agora, é a vez de olhar para quem empreende com propósito.

A cerimônia acontece no início do segundo semestre, na Churrascaria Garfo & Bombacha e os formulários para a consulta popular serão disponibilizados a partir da próxima semana.

Acompanhe. Participe. Valorize.

Destaque Folha 2025 – #CoragemParaEmpreender