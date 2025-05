Vereador Nene Abreu destaca importância da Festa Colonial de Canela em reunião com Secretário de Turismo  

O vereador Nene Abreu realizou uma visita à Secretaria de Turismo de Canela, onde foi recebido pelo secretário Rafael Carniel. Durante o encontro, um dos principais temas em pauta foi a tradicional Festa Colonial de Canela, que acontecerá entre os dias 11 e 27 de julho.

A festa, que já faz parte do calendário cultural e turístico do município, será realizada novamente na Praça João Corrêa, conforme confirmou o secretário. O vereador demonstrou grande interesse em garantir que a estrutura do evento seja acolhedora e organizada, proporcionando uma experiência positiva tanto para os moradores quanto para os visitantes.

Durante a conversa, o vereador também defendeu com ênfase a valorização dos artistas locais na programação da festa. Para Nene, a contratação de talentos da própria região, além de fortalecer a identidade cultural de Canela, ajuda a movimentar a economia local, oferecendo oportunidades a músicos, artesãos e trabalhadores do setor de eventos.

“A Festa Colonial é um momento de celebrar nossas raízes e de gerar renda para muitas famílias. Precisamos olhar com carinho para quem faz a cultura de Canela acontecer todos os dias”, destacou o vereador.